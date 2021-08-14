В Москве на встрече с депутатами ГД собралось около тысячи человек – Удальцов

В Новопушкинском сквере на встрече с депутатами Государственной Думы собралось около тысячи человек, которые выступают за честные выборы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Главный посыл собравшихся, а их собралось около тысячи человек, еще подходят люди, я думаю, будет больше, это требование честных, нормальных выборов», – рассказал Удальцов.

По его словам, на встрече присутствуют представители разных политических сил. «Собрались представители оппозиции: в первую очередь лево-патриотических сил, но есть и сторонники «Яблока», многих тут видим из правозащитных организаций. Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Государственной Думы, от КПРФ, в частности, Валерий Рашкин присутствует, кандидаты в депутаты Госдумы на грядущих выборах многие присутствуют», – отметил политик.

С.Удальцов рассказал о том, что обсуждают собравшиеся. «Возмущает людей снятие с регистрации многих кандидатов от оппозиции, в частности Грудинина, про Юнемана здесь говорят, про других кандидатов. Также обсуждается тема принуждения к вакцинации. Но основной, конечно, мотив – это честные выборы. Сейчас уже во многих регионах наблюдаются, и в Москве, в том числе, препятствия для проведения полноценных избирательных кампаний для представителей оппозиции и отказы в регистрации и нападения на агитаторов и задержания и административный ресурс», – поделился он.

С.Удальцов отметил, что поведение власти перед выборами объяснимо. «Люди убеждены в том, что если будут опять будут грубые фальсификации, то возмущение будет очень серьезное. И понятно почему: власти опасаются, да, невысокие рейтинги показывает социология. Но призывают тем не менее нормально людям дать сделать свой выбор, не выкручивать руки и не затыкать рот оппозиции, потому что для страны это будет чревато», – считает политик.

Удальцов рассказал, что мероприятие пока проходит без задержаний. «Полиция в большом количестве присутствует, оцепила сквер, заставляет убирать флаги, буквально один флаг разрешили поднять. Пока вроде бы без задержаний», – заключил он.