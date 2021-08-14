Иран ужесточает карантинные меры на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Как сообщает государственное телевидение, все второстепенные предприятия и офисы в стране будут закрыты с понедельника по 21 августа. Власти также с воскресения запрещают автомобильное движение за исключением транспортных средств первой необходимости. Иран считается самой пострадавшей от ковида страной на Ближнем Востоке.