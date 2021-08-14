Корреспондент BBC в Москве, которой отказано в продлении визы, расценила это как бессрочное выдворение из России

Корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд, которой отказано в продлении российской визы, расценила это как бессрочное выдворение из России. По ее словам, ей так и сказали, что она никогда не сможет вернуться в Россию. По данным Интерфакса, виза Рейнсфорд заканчивается 31 августа, в случае отказа в ее продлении журналистка должна будет покинуть страну. Гендиректор ВВС Тим Дейви ранее призвал российские власти пересмотреть решение об отказе в продлении визы.