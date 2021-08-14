Крупные лесные пожары в Нижегородской области и Мордовии стали причиной смога в Удмуртии. Как сообщает республиканский гидрометцентр, в регионе отмечается повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, но не выше предельно допустимых значений. По прогнозам синоптиков, ситуация со смогом в республике будет зависеть от того, как быстро удастся потушить крупные лесные пожары в соседних регионах.