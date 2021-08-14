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14:32, 14 августа 2021

Крупные лесные пожары в Нижегородской области и Мордовии стали причиной смога в Удмуртии

Крупные лесные пожары в Нижегородской области и Мордовии стали причиной смога в Удмуртии. Как сообщает республиканский гидрометцентр, в регионе отмечается повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, но не выше предельно допустимых значений. По прогнозам синоптиков, ситуация со смогом в республике будет зависеть от того, как быстро удастся потушить крупные лесные пожары в соседних регионах.


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