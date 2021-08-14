Суд во Владикавказе отправил под домашний арест главврача республиканской больницы скорой помощи Владимира Плиева. В ней в понедельник после повреждения кислородной системы умерли девять пациентов. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. По информации республиканского Минздрава, всего в реанимации в момент аварии находился 71 человек. После аварии СК возбудил уголовное дело по ст. об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.