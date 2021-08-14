Суд во Владикавказе отправил под домашний арест главврача республиканской больницы скорой помощи Владимира Плиева. В ней в понедельник после повреждения кислородной системы умерли девять пациентов. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. По информации республиканского Минздрава, всего в реанимации в момент аварии находился 71 человек. После аварии СК возбудил уголовное дело по ст. об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2021-08-14T14:31:45+03:00
2021-08-14T14:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 14 августа 2021
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