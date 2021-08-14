Авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит семьям погибших в катастрофе на Камчатке по 1 млн рублей. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, эти средства будут выданы дополнительно к 2-м млн рублей, которые положены по страховке. Вертолет МИ-8 с туристами упал в Курильское озеро 12-го августа. Из 13-ти человек, находившихся на бору, выжили только восемь, в т.ч., два члена экипажа. Вертолет был обнаружен спасателями в 500 м от берега на глубине 120 м. Со дна озера подняли тела трех погибших, в том числе командира-экипажа.