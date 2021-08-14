Власти Башкирии утвердили выплаты пенсионерам, которые были детьми в годы Великой Отечественной войны. Единовременные пособия составят 1 тысячу рублей.

Деньги положены для жителей региона, которым на момент окончания войны не исполнилось 18 лет, то есть если они родились с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Обязательное условие также — проживание на территории Башкирии. Выплатят сумму в 1 тысячу рублей в августе и сентябре, сказано в указе главы республики Радия Хабирова. Подлинность опубликованного документа сайту РБК Уфа подтвердили в администрации главы республики. Местные жители уже отреагировали на решение властей в социальных сетях. Их удивила столь маленькая сумма, которую смогли выделить для очень пожилых людей, большинство из них нуждаются в медицинской помощи и дорогих лекарствах. Сейчас в Башкирии живут более 189 тысяч человек, которые относятся к категории «дети войны». Из них 13 тысяч не пользуются никакими льготами. После принятия закона о статусе данной категории жителей, им начали выдавать официальные удостоверения. Документы дает право на ряд льгот.

Организовать распределение выплат поручено региональному министерству семьи, труда и социальной защиты.