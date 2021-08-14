Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:04, 14 августа 2021

Энергоснабжение на подтопленных территориях Краснодарского края восстанавливают более 90 бригад энергетиков

Энергоснабжение на подтопленных территориях Краснодарского края восстанавливают более 90 бригад энергетиков. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по устранению последствий циклона. По информации штаба, социально значимые объекты получают энергию в штатном режиме либо за счет резервных источников.

Причиной вчерашнего потопа в Анапе стал прорыв дамбы, река Моджепсин вышла из берегов и затопила местный пляж. На сегодняшний день большая часть воды ушла, рассказал находящийся там наш коллега Алексей Дурново.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни, грозы и ветер продолжатся в юго-западных и западных районах края дол вечера воскресения.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Гозман политик

Сергей Ковалев и Радован Караджич Собственные выдающиеся граждане столь ненавистны, что государство не может заставить себя соблюдать даже элементарные приличия. Боюсь, что вопросов к нашей власти уже не остается…

5 83 6 9430 08:55
Голосование
3506076
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Нарухито, император Японии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 7590 10.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Озеленение, только озеленение! Может, расскажете нам чего-нибудь предвыборное про свое отношение к Ленину-Сталину? Мы же вас не кружком юного садовода руководить выбираем, правда? Нет? Только про озеленение?..

5 122 6 18085 11:43
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 132 6 20765 09.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 139 6 23568 13.08
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 145 6 29105 13.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Главной силой, победившей Советский Союз, была не свобода, а энтропия Я-то вообще считаю, что Советский Союз при тех или иных усилиях с разных сторон можно было бы и сохранить — опять-таки, в той или иной форме. Но я знаю, какую реакцию вызывает сейчас эта мысль…

5 96 6 19981 13.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 36787 08.08
Новости

Стендап-комики записали видеообращение в поддержку своего коллеги Мирзализаде, арестованного за шутку про русских О недопустимости арестов за юмористические выступления высказались в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Смирнов, Тимур Каргинов и Руслан Белый…

5 25 6 9823
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 70 6 15131 10.08
Блоги

+ «Дина Аверина не проиграла» «Дина Аверина не проиграла» Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова не согласна с итогами судейства на Олимпиаде…

5 114 6 52761 07.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 125 6 28422 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Это не отменяет ни одну из моих побед И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала…

5 144 6 36319 13.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 398 6 105794 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

Фото дня

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию самой большой в мире ракеты, которую создала его компания Корабль-носитель Starship разработан для полетов на Луну и Марс…

5 49 6 20718 07.08
Блоги

+ Якутск задыхается от лесных пожаров Якутск задыхается от лесных пожаров «Сегодня вышел в магазин, женщина упала в обморок, помог ей. Дым разъедает глаза, вокруг ничего не видно. И не улететь — билеты по 80 тысяч»...

5 84 6 22214 12.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Стендап-комики записали видеообращение в поддержку своего коллеги Мирзализаде, арестованного за шутку про русских О недопустимости арестов за юмористические выступления высказались в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Смирнов, Тимур Каргинов и Руслан Белый…

5 25 6 9852
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я выяснил, что художественная гимнастика – это тоже, оказывается, русская скрепа, причем такая, круче «калашникова» и священнее пельменей…

5 49 6 76976 11.08
#слушать 51:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 132 6 20780 09.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с «созданием организации, посягающей на личность и права граждан»...

5 239 6 147373 13.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 398 6 105799 12.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9220784
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4993318

Сегодня в эфире