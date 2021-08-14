Энергоснабжение на подтопленных территориях Краснодарского края восстанавливают более 90 бригад энергетиков. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по устранению последствий циклона. По информации штаба, социально значимые объекты получают энергию в штатном режиме либо за счет резервных источников.

Причиной вчерашнего потопа в Анапе стал прорыв дамбы, река Моджепсин вышла из берегов и затопила местный пляж. На сегодняшний день большая часть воды ушла, рассказал находящийся там наш коллега Алексей Дурново.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни, грозы и ветер продолжатся в юго-западных и западных районах края дол вечера воскресения.