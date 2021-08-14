Новые дома в якутском селе Бясь-Кюель, которое пострадало от лесного пожара, построят к середине осени. Это пообещал вице премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Ранее глава местной администрации сообщил, что более 170 жителей населенного пункта, чьи дома пострадали от лесных пожаров, получили единовременные выплаты по 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости. Руководство алмазодобывающей компании «АЛРОСА» приняло решение о перечислении 200 млн рублей на строительство домов в селе. На территории Якутия и Иркутской области из-за лесных пожаров с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС.

Лесной пожар в Якутии пересёк границу столицы региона. Об этом сообщил министр экологи, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

Афанасьев обратил особое внимание на те пожары, которые угрожают населённым пунктам в Горном Улусе, Намском улусе и некоторых других.