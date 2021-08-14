Власти Башкирии назначили выплату в 1 тыс. рублей детям войны. Речь идет о людях, родившихся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Как отмечает портал UFA1.RU, местные жители в соцсетях называют это единовременное пособие позором и милостыней. Многие уфимцы отмечают, что такой суммы ни на что не хватит.