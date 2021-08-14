Более 70 тыс. человек, по данным Минэнерго, остаются без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае. В региональном управлении МЧС ранее сообщали, что отключение электроснабжения произошло в 11 населенных пунктах. Восстановительные работы ведут 93 бригады энергетиков и 95 единиц техники. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.