Более 70 тыс. человек, по данным Минэнерго, остаются без электричества из-за непогоды в Краснодарском крае. В региональном управлении МЧС ранее сообщали, что отключение электроснабжения произошло в 11 населенных пунктах. Восстановительные работы ведут 93 бригады энергетиков и 95 единиц техники. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.
2021-08-14T13:31:59+03:00
2021-08-14T13:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 14 августа 2021
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