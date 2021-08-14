Нарушение скоростного режима могло стать одной из причин столкновения автобуса с грузовиком во Владимирской области

Нарушение скоростного режима могло стать одной из причин столкновения автобуса с паломниками с грузовиком во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщила представитель региональной прокуратуры Виктория Туркова. Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 16 человек. Всего в салоне, по данным МВД, находились 47 человек: 44

пассажира, два водителя и экскурсовод. Установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву нарушил скоростной режим и столкнулся с впереди идущим автомобилем. По данным областного департамента здравоохранения, в настоящий момент в больнице остаются шесть пострадавших.