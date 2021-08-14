Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о консультациях с международными партнерами о прекращении огня между правительственными войсками и движением «Талибан»*. В своем выступлении в Кабуле он сказал, что цель этих переговоров — положить конец войне. Ранее телеканал «Аль-Хадас» собщал, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации», выработанный по итогам переговоров по афганскому урегулированию в Дохе.



* признано террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.