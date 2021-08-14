ЧС продолжает действовать в Якутии, причина – сильные лесные пожары. В регион прибыл полпред президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев, которого местные власти уже попросили вывезти детей из пострадавших от гоня сел. Сам Трутнев назвал ситуацию с пожарами сложной и отметил, что опасность для населенных пунктов еще полностью не миновала. Впрочем, данные Рослесхоза оптимистичнее – глава ведомства утверждает, что огонь не угрожает жилым домам.

Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны.

Председатель Общественной палаты Республики Саха Николай Бугаев ранее сказал в нашем эфире, что к возросшему числу пожаров привели запреты пала травы и сокращение авиалесохраны.

Николай Бугаев сообщил, что в сентябре Общественная палата организует круглый стол с привлечением ученых, законодателей и общественников, чтобы поменять законодательную базу в области пожарной безопасности.