Около полутора тысяч домов оказались подтоплены из-за ливней в Краснодарском крае. Из сел эвакуированы жители, спасатели откачивают воду. Стихия вынудила покинуть летние лагеря тысячу детей, более 100 тысяч человек на Кубани остаются без электричества. Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным властей, режим ЧС введен в полутора десятках муниципалитетов. Больше всего от проливных дождей пострадали Крымский и Темрюкскй районы, а также Анапа.



Циклон накрыл территорию Краснодарского края позавчера. Из-за сильных дождей на трассе Новороссийск-Керчь нарушено автомобильное движение.