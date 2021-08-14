В Москве и Подмосковье заработала система мониторинга такси. Водители должны зарегистрироваться в ней чтобы регулярно передавать данные о своем медицинском состоянии и техосмотре автомобиля – об этом сообщал столичный департамент транспорта. Власти называют главной целью мониторинга снижение числа аварий и говорят, что новую систему поддержали все крупные агрегаторы и таксопарки.

Однако некоторые участники рынка выразили опасение, что нововведение может привести к коллапсу. Как писал журнал Forbes, такое письмо премьер-министру отправил межрегиональный профсоюз «Таксист».

В Москве заработала система мониторинга «Аналитика работы такси». Подключиться к ней удалось не всем. Однако водителям, которые справились с техническими сложностями, нововведение скорее нравится. С таксистами пообщалась корреспондент «Эха».

Утром в субботу такси на Арбат вызывают достаточно часто. В ожидание пассажиров таксисты охотно отвечали на вопросы о новой системе. Многие уже успели ее изучить, хотя детальные выводы готовы сделать только после нескольких применения специального приложения.

Таксист Евгений отмечает, что у него не возникло проблем при подключении, а денег он уже заработал больше, чем обычно.

А вот его коллега Курбан не смог справиться с технической стороной вопроса и пока продолжает работать без системы мониторинга. В ее пользе он в принципе сомневается.

Таксист Андрей говорит, что система только начала действовать и пока рано делать выводы о ее эффективности. Лично для него важно, чтобы соблюдался обещанный режим труда и отдыха.

Большинство опрошенных водителей сошлись во мнении, что если система мониторинга поможет соблюдать трудовые права, то им она будет полезна.

Ряд пассажиров такси сегодня утром отметили повышение цен на услуги перевозки. Но им неизвестно, связано ли это с выходным днем, когда многие отправляются по делам или на дачу, или зависит от новой системы мониторинга.