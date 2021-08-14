В России третьи сутки подряд выявляют максимум умерших от коронавируса. Заражённых по данным оперативного штаба больше 22-х тысяч.

В стране вчера умерли по официальным данным 819 человек. Это на 4 больше чем днём ранее. Начиная с четверга, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что суточная смертность от ковида превышает 800 человек. До этого пару недель показатель держался у отметки 799, но её не превышал, независимо от числа выявленных заболевших. В Москве за сутки умерли 57 человек, в Петербурге 42. Тройку в печальном списке замыкает Иркутская область, там ушли из жизни 39 жителей. По показателю летальных исходов четверть от всего их числа приходится на 5 регионов. Помимо обеих столиц и Иркутской области это Краснодарский и Пермский края. Столичный департамент здравоохранения вчера сообщил, что смертность в столице в июле выросла на 60 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Ковид в качестве основной или сопутствующей причины летальности назвали более чем в шести с половиной тысячах случаев. Высокую смертность власти связывают с новой разновидностью коронавируса – так называемым «индийским штаммом». Суточный прирост инфицированных в России по-прежнему высокий. Оперативный штаб сообщил о более 22 тысячах ста случаев. В Москве заболели 2300 человек с лишним, в Петербурге на 500 меньше, в Московской области около 1300. Во всех регионах выявлены новые случаи заражения. По подсчётам агентства ТАСС в столице коэффициент распространения коронавируса – он показывает сколько человек в среднем успевает заразить один больной до изоляции – впервые за неделю превысил один процент.

С начала пандемии в стране выявили более шести с половиной миллионов заражённых, умерли почти 170 тысяч человек.