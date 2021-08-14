Талибы захватили провинцию в нескольких десятках километров от Кабула, столицы Афганистана. На фоне продвижения боевиков Соединенные Штаты и другие страны эвакуируют свои дипмиссии.

Талибан теперь контролирует столицу провинции Логар. Город Пули-Алам от Кабула отделяет всего 50 километров. Боевики каждый день сообщают о захвате крупных городов и административных центров, и ведут наступление еще по нескольким направлениям. По оценкам экспертов, радикалы могут контролировать уже около 70% территории Афганистана, включая районы вдоль границы с пятью государствами. В Вашингтоне очень обеспокоены скоростью продвижения «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, заявили в Пентагоне. По данным газеты «Политико», в связи с приближением боевиков к Кабулу и возросшими рисками Соединенные Штаты планируют операцию по эвакуации из афганской столицы всего состава посольства. Дипломаты уничтожают бумаги с секретными сведениями, электронные носители и все документы с изображением американского флага. Под особой охраной аэропорт, из которого будут вывозить персонал – для обеспечения безопасности туда направили около 3 тысяч военных. Частичную или полную эвакуацию своих дипмиссий готовят и другие страны – Германия, Испания, Дания, Норвегия, Швеция. У российского посольства таких планов нет.

Талибан начал наступление на правительственные силы весной, после того, как США, а вслед за ними и другие страны, объявили о выводе войск из Афганистана.

Талибы начали устанавливать ограничения в захваченных областях Афганистана. Многие из этих обязательств касаются женщин. Жительницы Кабула сказали, что им запрещают носить определённую одежду и выходить на улицы без сопровождения мужчины.

Также талибы проверяют телефоны жителей и подвергают наказанию, если в них находят запрещённые с их точки зрения вещи.

Обеспокоенность ситуацией уже выразил генсек ООН Антониу Гуттериш. Он призвал талибов свернуть военную операцию и сесть за стол переговоров.

Президент Афганистана считает возможным скорое прекращение огня в стране. Ашраф Гани сегодня объявил о срочных консультациях между правительством и талибами. Как передает телеканал «Аль-Хадас», план по прекращению военных действий сторонам передал спецпредставитель США по Афганистану.