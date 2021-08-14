На Кубани из-за непогоды в полутора десятках муниципалитетов введен режим ЧС. Более 100 тысяч человек остаются без электричества. Из-за подтоплений в летних лагерях эвакуированы около тысячи детей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Циклон накрыл территорию Краснодарского края позавчера. Из-за сильных дождей на трассе Новороссийск-Керчь нарушено автомобильное движение.