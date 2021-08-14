Правительство Японии хочет увеличить расходы на оборону

Агентство Киодо сообщает, что власти намерены досрочно пересмотреть пятилетний план – предварительная договоренность на этот счет была достигнута между премьер-министром и главой военного ведомства. На текущую оборонную программу заложено 250 миллиардов долларов.

Как отмечает агентство ТАСС, на протяжении почти полувека Япония старается держать бюджет Минобороны в пределах 1% от ВВП. Этот показатель лишь несколько раз поднимался выше установленной отметки.