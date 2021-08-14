Работники крупнейшего в мире медного рудника отказались от планов начать забастовку. Чилийский профсоюз работников шахты сообщил, что по итогам переговоров ему удалось подписать новый контракт с руководством. Компания BHP Billiton согласилась улучшить социальные гарантии и выплатить бонус в размере 1% от дивидендов – эту сумму разделят между всеми рабочими.

Профсоюз анонсировал забастовку на руднике Эскондида на севере Чили в конце июля. Там добывают свыше миллиона тонн меди в год.