На Камчатке из воды подняли тела трех погибших при крушении вертолета. В операции задействованы глубоководные аппараты и водолазы МЧС – об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всего на борту находились 16 человек, восемь спаслись, пять до сих пор числятся пропавшими без вести.

Вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга упало в озеро позавчера. Воздушное судно позже нашли на расстоянии около полукилометра от берега на глубине 110 метров. Предварительно рассматривают несколько версий случившегося: плохую погоду, ошибку пилотирования или техническую неисправность.