Американское посольство в Кабуле готовится к эвакуации. Телеканал CNN со ссылкой на сообщение, разосланное сотрудникам дипмиссии, передает, что им приказано начать уничтожать секретные документы на случай захвата столицы Афганистана талибами. Это стандартная процедура, направленная на то, чтобы минимизировать следы пребывания представителей США в стране. Не исключено, что посольство может быть перенесено в аэропорт Кабула.

На фоне наступления талибов западные страны начали закрывать свои диппредставительства или сокращать численность штата до минимума. Российская миссия пока закрываться не планирует.