Полпред президента на Дальнем востоке назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Вице-премьер Юрий Трутнев, прибывший в регион, отметил, что опасность для населенных пунктов еще полностью не миновала. Есть села, расположенные недалеко от очагов пожаров.

В Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров вводен межрегиональный режим ЧС. С такой инициативой выступил прибывший в республику глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ранее Зиничев допустил, что дым от пожаров в Якутии может дойти до Москвы.