В выборах в Госдуму будут участвовать сотни кандидатов от непарламентских партий с нулевыми доходами. Газета РБК изучила декларации претендентов на депутатский мандат, опубликованные Центризбиркомом.

Почти 600 человек, ничего не заработавших за прошлый год, хотят стать депутатами Государственной думы. Примерно половина из них не имеют не только дохода, но и имущества – ни земельных участков, ни недвижимости, ни автомобилей. Больше всего таких кандидатов в Российской партии свободы и справедливости – 140 человек, более половины списка. В руководстве политической силы объясняют, что среди ее сторонников мало банкиров и бизнесменов, в основном безработные и блогеры. Каждый пятый член списка «Коммунистов России» также не имеет ни дохода, ни собственности. В партии говорят, что такой человек может свободнее критиковать власть. Кандидаты, представившие нулевую отчетность, есть от каждой непарламентской партии. Но некоторых из них все же нельзя назвать бедными. Как отмечает РБК, у ряда политиков, например, нет дохода, но есть люксовые автомобили. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что, вероятно, часть кандидатов скрывают доходы, и если бы в декларациях указывалось имущество в пользовании, мы бы увидели совсем другую картину.

Среди самых богатых кандидатов от непарламентских партий оказался лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, заработавший почти 4,5 миллиарда рублей, на втором и третьем местах — претенденты от Партии Роста Игорь Солдатов и Алексей Зверев.