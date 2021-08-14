В России за сутки снова выявлено более 800 умерших от коронавируса. Третий день подряд в стране фиксируют максимальные показатели смертности – такие данные приводит оперативный штаб. Новых зараженных более 22 тысяч.

И по числу инфицированных и по числу летальных исходов на первой строчке списка Москва. При этом, по подсчетам Росстата, опубликованным накануне, смертность за прошлый месяц по сравнению с показателями июля 2020 года в городе выросла на 60%.

На этом фоне акция против принудительной вакциинации пройдет в Новопушкинском сквере столицы в 14 часов в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей, Первый секретарь Московского городского комитета компартии РФ Валерий Рашкин сказал нам, что о такой встрече просили сами москвичи.

Валерий Рашкин сказал, что уведомил мэрию и силовые структуры о проведении мероприятия.