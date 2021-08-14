Синоптики предупредили об аномально теплой погоде в европейской части России. В центре, в частности в Москве в эти выходные и всю первую половину следующей недели ожидается превышение температурного фона в среднем на три градуса. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. Осадков не ожидается, кратковременные и небольшие дожди могут прийти лишь во вторник и среду.

Ранее эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США назвали нынешний июль года самым жарким за все 142 года наблюдения за погодой.