Власти США предупредило о риске вспышек экстремизма к годовщине теракта 11 сентября. Министерство внутренней безопасности США называет одной из причин стресс, связанный с пандемией и усугубивший социальное напряжение. Ведомство считает, что злоумышленники могут использовать возможное возобновление санитарных ограничений как обоснование для своих атак.

Ранее в министерстве также увидели угрозу всплеска насилия, связанную с теориями заговора о бывшем президенте США. Правительство обратило внимание на призывы в интернете восстановить в должности Дональда Трампа.