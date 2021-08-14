Польский сенатор пожаловался на запрет на въезд в Россию. Вице-спикер верней палаты парламента Богдан Борусевич написал на своей странице в фейсбуке, что он собирался прилететь на похороны правозащитника Сергея Ковалева, однако получил сообщение от посольства в Москве о том, что до сих пор находится в черном списке. В 2015 году Борусевичу не разрешили прилететь на похороны Бориса Немцова.
2021-08-14T11:31:59+03:00
2021-08-14T11:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 14 августа 2021
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