Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22. Двое умерли. Такие данные приводят местные власти. При этом 16 человек остаются в городских больницах. Из них трое в реанимации, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Дело о взрыве в автобусе в Воронеже накануне передали в центральный аппарат СК. Это было сделано по поручению главы ведомства. Само ЧП произошло на остановке общественного транспорта. Что стало причиной – до сих пор официально не сообщается. Как утверждает источник агентства «Интерфакс», следов взрывчатых веществ в автобусе найдено не было.