Минувший месяц стал самым жарким в мире за все 142 года наблюдений. Об этом сообщили американские учёные.

Июль, по словам специалистов, побил все исторические рекорды. Он стал ярким подтверждением глобального потепления и изменения климата на планете Земля. Суммарная температура поверхности суши и океана в июле в мире оказалась почти на 1,7 градуса выше среднего показателя прошлого века, отметили в управлении океанических и атмосферных исследований США. В Северном полушарии температура на поверхности суши была самой высокой за всю историю наблюдений — на полтора градуса выше средней. В Азии такой жары как в июле этого года ещё никогда не было, отметили учёные. Прошлый месяц стал вторым по средней температуре суши в Европе, достигнув показателя 2010 года. Самый жаркий июль на европейских территориях был отмечен три года назад. Повышение температуры привело к природным катаклизмам: лесным пожарам, наводнениям, ураганам. Огнем до сих пор охвачены леса в ряде российских регионов на Дальнем Востоке и Сибири.

Предыдущий рекорд аномальной жары в июле был установлен в 2016м году, он на 0,02 градуса был ниже нового показателя.