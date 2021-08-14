Десятки человек пострадали в аварии с участием автобуса во Владимирской области.

Столкновение произошло поздней ночью — около 3 часов рейсовый автобус, направлявшийся со стороны Ярославля в сторону Москвы, влетел в двигавшейся впереди в попутном направлении грузовик с полуприцепом. В автобусе в этот момент находились пассажиры, сколько – неизвестно. Погибших нет. Пострадали 22 человека, 16 из них доставили в медучреждения. Остальным помощь оказали на месте. Есть ли среди них люди в тяжелом состоянии, не сообщается. Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным МВД, автобус получил серьезные повреждения. Удар пришелся на лобовую часть, ее буквально смяло. При этом, по данным источника агентства Интерфакс, 57-летний водитель не получил серьезных травм – его жизни ничто не угрожает. После того, как ему окажут первую помощь, мужчину, вероятно, задержат. Авария могла произойти из-за него – Согласно предварительной версии, водитель автобуса нарушил правила, не соблюдал дистанцию и наехал на грузовик.

По факту ДТП проводится проверка, полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.