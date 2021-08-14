Талибы ведут бои в 50 километрах от Кабула. Они захватили провинцию Логар, которая соседствует со столицей Афганистана. Местный депутат рассказал агентству «Ассошиэйтед Пресс», что боевики контролируют всю территорию, включая административный центр – город Пули-Алам. На этом фоне стало известно о готовящейся эвакуации американского посольства. Дипломаты, как сообщает пресса, уничтожают секретные документы.

Многие страны начали закрывать свои посольства в Афганистане и эвакуировать персонал на фоне усиления позиции талибов. Россия пока не планирует эвакуацию дипломатов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) прекратить военные действия и возобновить переговоры.

Гуттериш также выразил глубокую обеспокоенность тем, что талибы вводят жестокие ограничения, особенно в отношении женщин и журналистов.

Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов не сомневается в том, что действующее правительство в Афганистане падет. Об этом он сказа в эфире «Эха Москвы». По мнению Пастухова, Россия не должна вмешиваться в конфликт, так как Кремль не в состоянии оценить потенциал действий талибов в регионе.

Если третья сторона начнет спонсировать атаки талибов на Россию, они не задумываясь начнут наносить удары, считает Пастухов. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.