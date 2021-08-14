Более чем миллиону жителей Японии рекомендовали эвакуироваться из-за сильных дождей. Власти предупреждают об угрозе наводнений и схода оползней. В префектурах на юго-западе островного государства объявлен наивысший пятый уровень опасности. За последние трое суток в регионе выпало до 800 миллиметров осадков – это тройная месячная норма. Как передает телеканал NHK, сейчас известно об одном погибшем, еще двое считаются пропавшими без вести. К спасательной операции привлекли Силы самообороны Японии.