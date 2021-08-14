Россия к следующему лету может достичь рекордных показателей нефтедобычи. Такой прогноз сделала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy. По мнению специалистов, к этому сроку страна будет добывать более 11,5 миллионов баррелей в сутки, а к середине 2023 года и вовсе выйдет на пиковый уровень в 12 с лишним миллионов. Эксперты отмечают, что возможность оправиться от связанного с коронавирусом снижения показателей, России даст недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи.