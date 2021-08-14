В Мексике начались переговоры венесуэльских властей и оппозиции. Представители правительства и их политических оппонентов подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.

Документ приветствовал глава государства Николас Мадуро, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого страны Запада считают президентом, написал в Твиттере, что начавшиеся переговоры это возможность положить конце страданиям венесуэльского народа.

Политический кризис в Венесуэле обострился после выборов 2019 года, когда оппозиция не признала переизбрание Мадуро. В стране начались масштабные протесты.