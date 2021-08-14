Поток нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву практически иссяк. Как пишет газета РБК, миграционный кризис, которым Минск пугал Европу, закончился также быстро, как начался. За 10 дней Вильнюс добился существенной перемены в ситуации, начав выдворять обратно тех, кто незаконно пересекает границу. Количество нарушений на этом фоне упало с более чем 200 случаев в день до почти единичных случаев. Сказалась и отмена авиарейсов из Ирака в Белоруссию.

Впрочем, поток нелегалов в страны ЕС полностью не иссяк. Беженцы направились в соседние Латвию и Польшу.

