Во Владимирской области столкнулись автобус и грузовик. По меньшей мере 22 человека пострадали, 16 доставлены в больницу. Об этом сообщает региональное управление МВД. Погибших нет. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Ярославля в Москву, въехал в двигающийся впереди грузовик с прицепом. Что стало причиной ДТП пока не уточняется.