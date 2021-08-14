Во Владимирской области столкнулись автобус и грузовик. По меньшей мере 22 человека пострадали, 16 доставлены в больницу. Об этом сообщает региональное управление МВД. Погибших нет. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Ярославля в Москву, въехал в двигающийся впереди грузовик с прицепом. Что стало причиной ДТП пока не уточняется.
2021-08-14T10:30:54+03:00
2021-08-14T10:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 14 августа 2021
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