Власти австралийского Сиднея ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Теперь жителям запрещено покидать город без спецпропуска.

Губернатор штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклиан отметила, что число новых случаев продолжает расти:

«То, о чём мы просим наших граждан, было самым трудным решением в моей жизни и, надеюсь, самым трудным решением, которое когда-либо примет наше правительство. Но это для того, чтобы сохранить наше сообщество в безопасности. Я ценю, что наши граждане понимают меняющуюся природу Дельта-штамма коронавируса и нашу способность двигаться с ним, чтобы опередить его. И число новых случаев за одну ночь очень тревожно, крайне тревожно. Мы не можем видеть, чтобы эти тенденции продолжались»

Береджиклиан подчеркнула, что некоторые граждане не соблюдают ограничения, и это может привести к разрушительным последствиям.