На Кубани из-за наводнений из оздоровительных лагерей эвакуировано около тысячи детей. В 14 районах региона введен режим чрезвычайный ситуации.

Детей вывезли из 5 лагерей после того, как стало понятно, что воды на улицах становится все больше, и она подступает к постройкам. Сейчас организованы специальные временные пункты размещения, где будут жить эвакуированные. Переселяют в более безопасные места и туристов, спасатели помогают людям перебраться из пансионатов и баз отдыха в здания, которые не затронуты наводнениями. Сотрудники МЧС продолжают вывозить из опасных районов и местных жителей. На Кубани увеличивается число затопленных домов – их уже 1300, участки и нежилые строения также серьезно пострадали из-за сильных осадков. Свыше 1,5 тысяч территорий у жилых зданий заливает вода. Обостряется ситуация и с электроснабжением. Без света и возможности приготовить еду остаются более 108 тысяч человек.

Синоптики прогнозируют на Кубани новые сильные дожди.