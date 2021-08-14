Посольство США в Кабуле уничтожит секретные документы на фоне наступления боевиков на столицу Афганистана

Посольство США в Кабуле уничтожит секретные документы на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (движение Талибан в России признано террористическим и запрещено) на столицу Афганистана. Дипломатов эвакуируют. Россия этого делать пока не намерена.

Секретные бумаги и предметы с изображением флага США, логотипа посольства или других американских ведомств — от этого сотрудники дипмиссии в Кабуле должны избавиться. В посольстве опасаются, что афганскую столицу в течение недели или нескольких дней могут захватить или взять в блокаду талибы. Они уже в полусотне километров от Кабула, боевиками захвачены, в том числе, второй и третий по численности населения города Кандагар и Герат. О приказе главы дипмиссии, сообщили телеканал CNN и агентство Bloomberg. Уничтожение документов в посольстве назвали стандартной процедурой. Президент США на этой неделе приказал сократить штат дипмиссии в Кабуле. Эвакуацию дипломатов и других граждан США Джо Байден обсудил с госсекретарём, министром обороны и советником по безопасности. В ходе эвакуации безопасность дипломатов обеспечат военные, в Кабул перебросят дополнительные силы. Тем временем российское посольство в афганской столице, несмотря на напряжённую ситуацию, не готовится к эвакуации сотрудников, такая возможность не рассматривается, сообщили агентству ТАСС в дипмиссии.

О закрытии посольств в Кабуле из-за наступления талибов объявили также Норвегия и Дания. Германия сократит численность штата дипмиссии как сказали в Берлине до «абсолютного минимума». Эвакуирует своих Великобритания и ряд других стран.