Прошедший июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. По подсчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, средняя температура поверхности земли и океана была почти на градус выше среднего значения за 20 век.

Ранее в своем докладе о влиянии человека на климат Межправительственная группа экспертов ООН пришла к выводу, что рост температуры Земли, произошедший в последние десятилетия в основном связан с антропогенным фактором. Специалисты утверждают, что человечество уже не сможет остановить таяние ледников и повышение уровня мирового океана.