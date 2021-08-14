В Германии подсчитали пенсию Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Немецкое издание Focus пишет, что политик с учетом ее длительного пребывания в бундестаге, а затем на постах федерального министра и главы правительства, будет получать порядка 15 тысяч евро в месяц. Это в два раза меньше, чем Меркель зарабатывает сейчас. Кроме того, после выхода на пенсию ей полагается собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

На грядущих сентябрьских выборах в бундестаг Меркель не претендует на должность канцлера. Ранее она уже говорила, что нынешний срок на этом посту для нее последний.