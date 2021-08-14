В Индии число жертв оползня увеличилось до 19. По меньшей мере 13 человек удалось спасти – переедет агентство ANI. Точное число пропавших без вести до сих пор не установлено.

Оползень сошел в горном районе Киннаур еще в среду. Это произошло из-за начавшегося в Индии сезона муссонных ливней. Камнями завалило автомобильную дорогу, по которой проезжали несколько легковых автомобилей, а также грузовик и автобус. Глава правительства пообещал оказать помощь всем пострадавшим.