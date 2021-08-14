Канада готова принять 20 тысяч афганских беженцев. Власти планируют расширить гуманитарную программу в связи с активным наступлением талибов, которые захватывают все больше крупны городов в Афганистане. Оттава намерена отдать приоритет женщинам – руководителям и активистам, журналистам, представителям религиозных организаций, ЛГБТ, а также правозащитниками семьям уже переселенных переводчиков.

Талибы резко активизировались в свете вывода западных сил из Афганистана.