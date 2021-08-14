Разработчик «ЭпиВакКороны» не зарегистрировал ни одной смерти из-за вакцины. Сообщение центра «Вектор» приводит агентство ТАСС. Его препарат стал вторым, зарегистрированным в России. Сейчас «ЭпиВакКороной» разрешено прививать совершеннолетних.

Как отмечает газета «Коммерсант», критики вакцины ранее указывали на то, что результаты исследований «ЭпиВакКороны» публиковались в научном журнале Роспотребнадзора, что говорит о возможном конфликте интересов, так как центр «Вектор» подведомственен федеральной службе.