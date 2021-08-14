Швейцарский кинофестиваль в Локарно завершится сегодня. Его проводят впервые за два года.

Кинофестиваль на юге Швейцарии стал самым большим культурным мероприятием в стране с начала пандемии. На показы собирались тысячи людей. В основной зал, а точнее на площадь Пьяцца Гранде под открытым небом, пускали только тех, кто предъявлял специальный медицинский электронный код. Тех, кто не мог этого сделать, отправляли в отдельный, закрытый кинозал.

Статуэтки леопардов сегодня будут вручать на сцене в рамках торжественной церемонии в кинотеатре GranRex. За главную награду борются семнадцать картин из шести стран, включая Россию, Францию, Италию. Вместе с золотым леопардом режиссёр и продюсер фильма-победителя получат также 75 тысяч швейцарских франков.

От России в Локарно представили сразу несколько картин. Вчера вечером состоялась премьера фильма Глеба Панфилова «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» по повести Александра Солженицына. В рамках конкурса также показали «Медею» Александра Зельдовича и «Герду» Натальи Кудряшовой.

Кинофестиваль в Локарно – один из старейших в мире. Он проходит в 74-ый раз. Первый организовали в 1946-ом году через несколько месяцев после Каннского.