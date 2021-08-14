МВД хочет изменить экзаменационные билеты в теоретической части экзамена на водительские права. В ведомстве агентству ТАСС пояснили, что таким образом хотят сместить акцент от заучивания конкретных правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем в разных ситуациях. Соответствующие поправки МВД в дальнейшем опубликует для общественного обсуждения.

С апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретическая часть осталась прежней, а практическая теперь состоит только из одной части – езды по городу.