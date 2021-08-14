Новую аналитическую систему мониторинга работы такси запустят сегодня в Москве. Ранее перевозчики просили ее отменить.

Столичный департамент транспорта принял к сведению просьбы таксистов перенести запуск системы, поэтому свою работу она начнет на две недели позже изначально запланированного.

Теперь водитель, который откажется регистрировать в электронном ресурсе Комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), не сможет выйти на маршрут. Как ожидается, программа будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали и оформляли полный пакет документов, а также оплачивали штрафы и не имели судимостей.

Среди прочего, обязательным требованием будет прохождение двух медицинских и технических осмотров в сутки. Это, по мнению ряда профсоюзов, приведет к дополнительным затратам автопарков и, как следствие, к росту цен на поездки. Власти с этой позицией не согласны.

По данным движения «Синие ведерки» зарегистрировать в системе КИС «АРТ» смогли более 15 тысяч водителей такси в столичном регионе из 140 тысяч работающих фактически.