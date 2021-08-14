ООН призвала талибов свернуть военную операцию и сесть за стол переговоров. Генеральный секретарь международной организации Антониу Гуттериш написал в Твиттере, что жертвами столкновений становятся все больше гражданских, особенно женщин и детей, хотя обе стороны конфликта должны защищать мирное население.

Радикалы стремительно завоевывают все новые крупные афганские города. Накануне они говорили, что уже завладели административными центрами ровно половины провинций республики. Под их контролем, в том числе, находятся Кандагар и Герат – крупнейшие после Кабула города страны.

Глава российского МИД выразил сожаление, что талибы решили урегулировать ситуацию в Афганистане военным путем. По словам Сергея Лаврова Москва выступает за расширение роли международных посредников в текущем конфликте.

Лавров считает особо важным не допустить распространение конфликта на Центральную Азию.